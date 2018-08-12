ماكرون يستقبل والدة فرنسى مسجون فى المغرب إثر إدانته بتمويل الإرهاب

باريس (أ ش أ)

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بمقر عطلته الصيفية "قلعة بريجانسون" جنوبى البلاد، والدة مهندس فرنسى محكوم عليه بالسجن أربع سنوات فى المغرب، إثر إدانته بتمويل الإرهاب.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأحد، أن المهندس، البالغ من العمر 37 عاما، الذى قضى عامين ونصف العام من عقوبته، ينفى الاتهام الموجه له، وهو تقديم دعم مالى لأشخاص أرادوا ارتكاب أعمال إرهابية، إلا أن السلطات المغربية قالت إنه أعطى مبلغًا ماليًا لرجل متطرف.

من جانبها، قالت بياتريس جالى والدة الفرنسى المُدان، عقب اللقاء، إن الرئيس الفرنسى استمع إليها، ووعدها بالاهتمام بالأمر بصفة شخصية.