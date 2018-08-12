لافروف: اتهامات الخارجية الأمريكية لروسيا فى قضية سكريبال "سخيفة"

موسكو (أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية لروسيا فى قضية تسميم العميل السابق المزدوج سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سالزبورى البريطانية بأنها "سخيفة".

وقال لافروف، للصحفيين على هامش قمة دول بحر قزوين فى كازاخستان اليوم الأحد: "بالنسبة للإجراء الأخير الذى تضمنه بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أعتقد أن كل شخص على دراية بما تُعرف بقضية سكريبال، فهذا البيان وما ورد فيه سخيف، خاصة أن الولايات المتحدة تقول إنها أثبتت أن روسيا هى المسئولة عن حادث سالزبوري".

وأعرب وزير الخارجية الروسى عن استعداد بلاده للاجتماع مع ممثلى البلدان التى تنتهج سياسات غير ودية تجاه روسيا بما فى ذلك الولايات المتحدة، مضيفًا: "إذا شعر الزعماء بالحاجة إلى اللقاء والعودة إلى القضايا التى توحد موسكو وواشنطن، أعتقد أن مثل هذا اللقاء يمكن عقده".