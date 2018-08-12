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كوريا الشمالية تحمل سول مسئولية عدم إحراز تقدم فى تنفيذ "إعلان بانمونجوم"

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:56 ص
كوريا الشمالية تحمل سول مسئولية عدم إحراز تقدم فى تنفيذ "إعلان بانمونجوم" زعيمى كوريا
سول /أ ش أ/
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حملت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم (الأحد)، كوريا الجنوبية مسئولية عدم إحراز تقدم فى تحقيق بنود "إعلان بانمونجوم" الذى توصل إليه قادة الدولتين فى أبريل الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن موقع أورى مينزوككيرى الشمالى ذكر أن سول يجب أن تعمل بجدية أكبر لتحسين العلاقات بين الكوريتين فى ضوء روح "إعلان بانمونجوم"، معتبرا أن "الطاعة العمياء" من جانب سول للعقوبات التى تقودها الولايات المتحدة تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق بنود الإعلان المذكور.

وأضاف :"لقد مضى أكثر من مائة يوم منذ اعتماد إعلان بانمونجوم يوم 27 أبريل ، ولم يتم إنتاج أى ثمار أو تقدم والسبب فى ذلك العقوبات الأمريكية والمشاركة غير العادلة للجنوب فيها".

وتأتى هذه التقارير قبل يوم واحد من اجتماع رسمى رفيع المستوى مقرر عقده الاثنين لمناقشة عقد قمة أخرى فى المستقبل القريب بين قادة الكوريتين ومراجعة تنفيذ اتفاقيات القمة السابقة.

 


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