قيادى بحركة فتح يثمن من دور مصر الهادف إلى لم الشمل الفلسطينى

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى فى حركة فتح، إن مصر تتولى ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن ما بذل فى هذا الصدد خلال الفترة الماضية والراهنة هو بسبب إدراك القاهرة بالأوضاع الصعبة، التى تمر بها القضية الفلسطينية، وتابع: "الكل يدرك ويعلم الجهد المصرى هو جد كبير ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".

وأضاف جهاد الحرازين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تعمل بجهد كبير فى لم الشمل الفلسطينى وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ،وتابع:"مصر بذلت مئات الساعات بين الأطراف الفلسطينية".

وأكد "الحرازين"، أن مصر تدرك أن هناك مخطط كبير لتصفية القضية وتريد توحيد الصف الأمر الذى لقى قبول واستحسان من كافة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولى أيضاً.