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قصف جبهة.. سما المصرى تطالب اتحاد الكرة بالابتعاد عن الواسطة والمحسوبية.. فيديو

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:57 م
قصف جبهة.. سما المصرى تطالب اتحاد الكرة بالابتعاد عن الواسطة والمحسوبية.. فيديو سما المصرى داخل اتحاد الكرة
كتب: محمد عبدالعظيم
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بين الحين والآخر تسعى الفنانة سما المصرى إلى إثارة الجدل، واليوم أعلنت أنها تقدمت بطلب رسمى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتعيينها مديرا لمنتخب مصر مع المكسيكى أجييرى المدير الفنى الجديد للفراعنة.

وقالت سما المصرى عقب خروجها من مقر اتحاد الكرة وتقديم الطلب بشكل رسمى، إنها كانت ترغب فى لقاء المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ولكنه لم يكن موجودا وتقابلت مع ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد، حيث قدمت له الطلب.

 

وأضافت سما المصرى، أنها تعرفت على النائب ثروت سويلم وطلبت منه أن تحصل على تزكيته فى هذا المنصب، مطالبة اتحاد الكرة بالابتعاد عن الواسطة والمحسوبية، ومراجعة السى فى الخاص بكل مسئول يتم تعيينه.

 


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اتحاد الكرة

سما المصرى

هانى ابو ريدة

مدير المنتخب المصرى

ثروت سويلم




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