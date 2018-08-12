فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال باليوم العالمى للشباب

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الاحتفال باليوم العالمى للشباب بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفرالشيخ، بمشاركة 400 شاب وفتاة، ويجيب على تساؤلاتهم، بحضور اللواء شكرى الجندى، والعميد سيد أحمد محمد سيد احمد، أعضاء مجلس النواب، والمحاسب محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة، ورجال الأزهر الشريف، والكنيسة والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، إننا اليوم نحتفل باليوم العالمى للشباب وذلك لقيام الأمم المتحدة بتخصيص 12 أغسطس من كل عام للاحتفال بالشباب وتقوم محافظة كفرالشيخ بالاحتفال بهذا اليوم تقدير لدور الشباب وجهودهم فى بناء الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ولثقته بشباب جمهورية مصر العربية والمؤتمرات التى تقام بمشاركة فخامته منها المؤتمر الأخير للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة ومؤتمر الشباب الأفريقى والعديد من المؤتمرات، مشيداّ بهذه المؤتمرات وبشباب وفتيات كفرالشيخ، مؤكدا على إصراره على تقديم أفضل المشاريع والخدمات لهم، لافتاً أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لتمويل الشروعات الصغيرة على 4 مراحل كل مرحلة 50 مليون جنيه ليستفيد منها 5000 أسرة، من خلال اختيار 50 أسرة من كل قرية لتقرض كل اسرة 10 آلاف جنيه قروض بسيطة بدون فوائد_ مرحلة أولى، داعياً الشباب للتعاون معاً لاقامة العديد من المشروعات، مشيداً بالشباب وبالخدمات المقدمة، قائلاً "نحن إيد واحدة وسوف نبنى المحافظة وان الخير قادم على يد العاملين معى وبالشباب الواعى سوف نحقق ما نحتاجه".

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أن الشباب هم عماد الأمة وأملها ومستقبلها ولا تنهض الأمم إلا بهمة وعزيمة شبابها، وضرورة مشاركة الشباب فى قضايا المجتمع وفى الأنشطة التى تتعلق باحتياجاتهم ومصالحهم المتنوعة، وأهمية مشاركة الشباب فى عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية وديمقراطية، وحرص القيادة السياسية على مشاركة الشباب فى العمل المجتمعى وعقد المؤتمرات الشبابية الدورية التى تهدف إلى دعم الشباب، والتأكيد على أهمية الحوار الوطنى معهم، والوقوف على أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتفعيل مشاركتهم الايجابية للنهوض ببلدهم وتنمية مجتمعهم، إيماناً بدورهم، وتشجيعا لهم للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، فى كلمته إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لمواجهة التحديات التى تواجهه المجتمع المصرى لافتاً أن المؤتمر يعد نموذج لتفعيل التواصل والحوار مع الشباب للخروج بنتائج وتوصيات تساهم فى حل العديد من المشاكل التى تواجههم.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تطوير مستشفى كفرالشيخ العام لتقديم خدمة طبية نموذجية ضمن 18 مستشفى عام على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى مستشفى سيدى غازى المركزى بتكلفة 300 مليون جنية بالتجهيزات الطبية بها 103 سرير على مساحة 4891م، ومستشفى برج البرلس المركزى تقدم خدمة طبية ثنائية بتكلفة 200 مليون جنية بالتجهيزات الطبية بها 73 سرير على مساحة 7400 م، والتى تم افتتاحهما مؤخراً إلى جانب تجهيز مستشفى قلين المركزى، بتكلفة 400 مليون جنية بها 104 سرير على مساحة 14 الف متر مربع، ومستشفى بلطيم المركزى بتكلفة انشائية 136 مليون جنيه بها 149 سرير على مساحة 5200 متر مربع، للافتتاح قريبا، مع انشاء مستشفى بيلا المركزى بتكلفة 337 مليون جنيه، بها 123 سريرًا على مساحة 4200 متر، وجارى طرح مستشفى الرياض المركزى، وانشاء مستشفى الاطفال التخصصى على مساحة 2500م بتكلفة 450 مليون جنيه، ومدينة كفر الشيخ الطبية على مساحة 65 فدان بشرق مدينة كفرالشيخ، والمرحلة الثانية من مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وتشغيل عمليات زراعة الأعضاء، وانشاء وتجهيز مستشفى الطوارئ بكفرالشيخ على مساحة 45000 متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، واستكمال مركز كفرالشيخ للأورام بتكلفة 500 مليون جنية شاملة التجهيزات على المساحة 3500 م2، لافتاً أن المرحلة القادمة ستشهد أفتتاح عدد من المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى إلى جانب الوحدات الصحية الجارى انشاؤها لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأبناء كفرالشيخ، وهذا يضع كفرالشيخ على طريق التنمية أيضا بعد افتتاح مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون، ومحطة كهرباء البرلس، وانشاء مصنعى الرمال السوداء بشمال المحافظة، والاكتشافات البترولية الجديدة، والطرق والكبارى والمحاور المرورية الجديدة، والمنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية، والمدينة الاولمبية والاكاديمية الرياضية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات البنية التحتية والعديد من المشروعات التنموية، من أجل تحسين جودة الحياة لأبناء كفرالشيخ.

كما وأجاب محافظ كفرالشيخ على أسئلة الشباب، حيث تنوعت الأسئلة منها أسئلة خاصة بالمرافق ومشروعات الشباب والنظافة والطرق، مشيرًا أنه سيتم بحث ومناقشة تطوير العديد من المجالات، والمنظومة التعليمية والصحية والزراعية والسياحية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وكيفية الحد منها، وتوفير فرص عمل الشباب والمشاركة المجتمعية ودور المرأة فى المجتمع، والتمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة، وفرص الاستثمار للعديد من طبقات المجتمع، واختتم الاحتفال بعدد من الفقرات الفنية والغنائية قدمها شباب كفرالشيخ.



1- محافظ كفر الشيخ يشارك في اليوم العالمي للشباب



2- الحضور في الاحتفال