فتح باب القبول للالتحاق بالبرامج المشتركة بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى

الإسكندرية - هناء أبو العز

تنظم جامعة الإسكندرية، لقاء تعريفى للطلاب الراغبين فى اﻻلتحاق بالبرامج المشتركة التى استحدثتها جامعة الإسكندرية لإول مرة فى مصر، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018 بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة.

وصرح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً للطلاب الراغبين فى الدراسة، والحصول على درجة البكالوريوس فى برنامجى تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال فى تخصصات (إدارة التمويل والاستثمار/ التسويق/ المحاسبة)، مشيراً إلى أن الطﻻب سوف يمنحون شهادات علمية مشتركة ( Joint degrees ) عقب اﻻنتهاء من دراسة المواد المقررة، من خلال نموذج للتعلم الإلكترونى المدمج، الذى يوفر فرص التعليم الجامعى لكل الراغبين فى مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة ، فضلاً عن تنمية قدراتهم على التعلم الذاتى المستمر.