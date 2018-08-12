غلق 4 مخابز بلدية لمخالفة الاشتراطات ومستودع غاز بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، بقيادة حمدى سلامة نائب رئيس مجلس المدينة، حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية والمستودعات بنطاق قرية "المريج" التابعة لمركز شبين، والتى أسفرت عن تحرير محاضر مع التوصية بالغلق لـ 4 مخابز بلدية، ومستودع لأنابيب البوتجاز.

وتضمنت المحاضر مخالفات الاشتراطات الصحية بالمخابز إلى جانب نقص الوزن للخبز وعدم وجود ميزان ببعض المخابز، فيما شمل محضر المستودع غلق القائمين عليه في أوقات العمل الرسمية من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وشارك بالحملة مدير إدارة تموين شبين القناطر، ومدير إدارة الصحة بالمدينة وعدد من التنفيذيين بمجلس المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والمهندس محمد الحسيني رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.