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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:47 م
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عقد مؤتمر طبي بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع جامعة ucl بلندن

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:13 م
عقد مؤتمر طبي بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع جامعة ucl بلندن جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد الدكتور ماجد القمري،رئيس جامعة كفرالشيخ،واللواء السيد نصر،محافظ كفرالشيخ،المنشآت الجديدة بالجامعة،ومستشفى كفرالشيخ الجامعي، وتابع العمل بالأقسام المختلفة بالمستشفى وأعمال الإنشاءات بمستشفى الطوارىء.

وناقش رئيس الجامعة مع  المحافظ الاستعدادات لعقد مؤتمر طبي بالجامعة في سبتمبر القادم، بالتعاون مع جامعةucl   بلندن كما بحثا استعدادات كلا من الجامعة والمحافظة لأسبوع شباب الجامعات المصرية في فبراير 2019.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعميد كلية الطب البشري؛ وقدم القمري تهانيه القلبية لمحافظ كفرالشيخ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 


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