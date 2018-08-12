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خالد صلاح
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ضبط جزارين بحوزتهما 230 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالإسماعيلية

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:55 ص
ضبط جزارين بحوزتهما 230 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالإسماعيلية لحوم بلدية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وزنت حوالى 230 كيلو جرام بحوزة جزارين بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، فى حملة تموينية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، مفادها قيام أحد الجزارين بذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية.

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وتمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى، من مداهمة المحل المتحرى عنه، حيث تم ضبط "هانى.ج.ع" 45 عاما صاحب محل جزارة للحوم البلدى بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته داخل المحل كمية من اللحوم وزنت حوالى 140 كيلو جرام، مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "عبداللة .ا.ا" 43 عاما مسئول عن منفذ لبيع اللحوم البلدية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وزنت حوالى 90 كيلو جرام.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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الاسماعيلية

مباحث التموين

لحوم مذبوحة خارج المجازر

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