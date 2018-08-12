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الأحد، 12 أغسطس 2018 06:45 م
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صور.. تظاهرة للسيخ فى لندن تطالب باستقلال ولاية البنجاب

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:39 م
صور.. تظاهرة للسيخ فى لندن تطالب باستقلال ولاية البنجاب مظاهرات السيخ فى لندن
لندن (أ ف ب)
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 تظاهر مئات السيخ، بعد ظهر الأحد، فى لندن مطالبين بإجراء استفتاء حول إستقلال ولاية البنجاب عن الهند.

وتندرج هذه التظاهرة فى إطار "حملة سلمية لصالح اجراء استفتاء غير ملزم حول مسألة حق السيخ بتقرير المصير، الامر الذى تضمنه شرعة الامم المتحدة والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية"، بحسب ما أعلن المنظمون فى بيان.

ويطالب الآنفصاليون السيخ بإقامة دولة لهم فى "خالستان" أو "بلاد الآنقياء". وهم يعتبرون أن "السيخ هم الشعب الاصلى فى البنجاب" الولاية الهندية الواقعة على مقربة من الحدود مع باكستان، كما أن لهم "هويتهم الدينية والثقافية واللغوية المختلفة، وهم يتعرضون للاضطهاد من الدولة الهندية".

وتجمع المتظاهرون فى ساحة الطرف الاغر فى لندن، وارتدى بعضهم قمصانا بيضاء كتب عليها "أدعم خالستان، أرضنا وشعبنا وماؤنا". كما حمل آخرون اعلاما صفراء تحمل اسم خالستان.

وقال الشاب جاس سينغ (26 عاما) الذى يعيش فى لندن "نحن نناضل من اجل حرية البنجاب" وندد ب"القمع الهندى للسيخ"، معتبرا أنه مع الاستقلال "سنكون قادرين على الاكتفاء الذاتى وتقرير مصيرنا بأنفسنا".

احتجاجات السيخ فى لندن
احتجاجات السيخ فى لندن

 

السيخ يتظاهرون فى لندن
السيخ يتظاهرون فى لندن

 

جانب من الاحتجاجات فى لندن
جانب من الاحتجاجات فى لندن

 

مظاهرات السيخ فى لندن
مظاهرات السيخ فى لندن

 


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