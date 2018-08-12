video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنوفية يدشن مبادرة " خدمة عامة في حب مصر"

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:43 م
سكرتير عام المنوفية يدشن مبادرة " خدمة عامة في حب مصر" سكرتير المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

شهد  الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، تدشين مبادرة " يوم خدمة عامة في حب مصر" ، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم و الطلاب والمعلمين المشاركين في المبادرة .

حيث بدأت المبادرة بعزف السلام الجمهوري و إنطلاق مسيرة لفريق الكشافة يتقدمهم حملة الأعلام بالتنسيق والتعاون مع جماعة المرشدات والكشافة بمديرية التربية والتعليم و جمعية المرشدات الإقليمية و إتحاد شباب العمال بالمنوفية .

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن هذه المبادرة تهدف إلي نظافة وتزيين وتجميل أسوار المدارس ودهان أعمدة الأنارة وأرصفة الطرق  المحيطة بالمديرية بشارع صبري أبو علم وتزيين وتنسيق حديقة المديرية لتظهر بشكل لائق ، وكذا كتابة شعارات تقوي الإنتماء الوطني لدي الطلاب  وتحفز علي العلم ، فضلا عن رسم علم مصر علي الأبواب الحديدية لمديرية التربية والتعليم و رسم علم محافظة المنوفية علي مدخل المديرية والمدارس .

من جانبه أشاد السكرتير العام بتدشين مثل هذه المباردارت والتي تهدف إلي توعية الطلاب بأهمية المحافظة علي نظافة المدارس والمجتمع المحيط بهم وتفعيل المشاركة المجتمعية بين الطلاب والمعلمين وغرس روح الولاء والإنتماء في نفوسهم ، من أجل خلق جيل قادر علي الإبداع والتميز للنهوض ببلدنا الحبيب .

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سكرتير المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر المتوفين بلدغ الثعابين بقويسنا

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

السكرتير العام




لا تفوتك
السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة