سكرتير عام المنوفية يدشن مبادرة " خدمة عامة في حب مصر"

المنوفية _ محمد فتحى

شهد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، تدشين مبادرة " يوم خدمة عامة في حب مصر" ، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم و الطلاب والمعلمين المشاركين في المبادرة .

حيث بدأت المبادرة بعزف السلام الجمهوري و إنطلاق مسيرة لفريق الكشافة يتقدمهم حملة الأعلام بالتنسيق والتعاون مع جماعة المرشدات والكشافة بمديرية التربية والتعليم و جمعية المرشدات الإقليمية و إتحاد شباب العمال بالمنوفية .

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن هذه المبادرة تهدف إلي نظافة وتزيين وتجميل أسوار المدارس ودهان أعمدة الأنارة وأرصفة الطرق المحيطة بالمديرية بشارع صبري أبو علم وتزيين وتنسيق حديقة المديرية لتظهر بشكل لائق ، وكذا كتابة شعارات تقوي الإنتماء الوطني لدي الطلاب وتحفز علي العلم ، فضلا عن رسم علم مصر علي الأبواب الحديدية لمديرية التربية والتعليم و رسم علم محافظة المنوفية علي مدخل المديرية والمدارس .

من جانبه أشاد السكرتير العام بتدشين مثل هذه المباردارت والتي تهدف إلي توعية الطلاب بأهمية المحافظة علي نظافة المدارس والمجتمع المحيط بهم وتفعيل المشاركة المجتمعية بين الطلاب والمعلمين وغرس روح الولاء والإنتماء في نفوسهم ، من أجل خلق جيل قادر علي الإبداع والتميز للنهوض ببلدنا الحبيب .