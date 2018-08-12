سكرتير عام المنوفية يتقدم مسيرة ويعقد لقاءاً حوارياً مع الشباب بمركز مدينة شبين الكوم

تقدم مساء اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية مسيرة من شباب وطلائع المحافظة والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية إحتفالاً باليوم العالمى للشباب، رافقه خلالها الأستاذه سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشبابية بالمحافظة.

حيث إنطلقت المسيرة بمشاركة 300 شاباً من أمام الإستاد الرياضى بشبين الكوم مروراً بديوان عام المحافظة متجهً إلى مركز شباب مدينة شبين الكوم حاملين الأعلام ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية.

أعقب المسيرة إحتفالية بمركز شباب مدينة شبين الكوم ، بدأت الإحتفاليه بالسلام الجمهوري أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، حيث ألقي كلمة الشباب الأستاذ محمد القرواشي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير للجهات التنفيذيه بالمحافظة وعلي رأسهم الدكتور أيمن مختار لما يبذله من جهد علي أرض محافظة المنوفية .

وفى ذات السياق تم عمل لقاء حواري موسع مع الدكتور أيمن مختار إستعرض فيه أهم إنجازات محافظة المنوفية في الفتره الأخيرة كما أجاب علي أسئلة وإستفسارات الشباب التي طرحوها أثناء الحوار.

هذا وقد أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية علي أن الأحتفال باليوم العالمي للشباب يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم أوجة الدعم والعناية بالشباب ، مضيفاً أنهم قاطرة المستقبل والعامل الرئيسي في تقدم المجتمع وتطوره علي جميع الأصعده ، مشيرأ إلي أهمية تطوير الشباب وإعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلي إستثمار طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجموعة .