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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:44 م
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رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات "الدور الثاني" لكلية الطب البشري

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:23 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات "الدور الثاني" لكلية الطب البشري جانب من مراقبة الامتحانات
سوهاج محمود مقبول
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تفقد اليوم الأحد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري امتحانات الفرقة الثانية والثالثة للدور الثاني للعام الجامعى ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بكلية الطب البشري.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد الكلية، ان الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية للدور الثاني للعام الجامعى ٢٠١٧/ ٢٠١٨ للفرق الثلاث الاولي بالكلية ،قد بدأت يوم السبت الموافق ١١اغسطس، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث أدى طلاب الفرقة الثانية اليوم امتحان مقرر الفسيولوجي،كما أدي طلاب الفرقة الثالثة امتحان مقرر الفارماكولوجيا، مضيفاً انه يؤدي تلك الامتحانات ٩٢طالب بالفرقة الأولي  و٣١ طالب بالفرقة الثانية و٥٤ طالب بالفرقة الثالثة.

 


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