رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل توزيع شهادات ضمان جودة التعليم

قنا – هند المغربى

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ،حفل توزيع شهادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على المتدربين من مختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة ،على أهمية تضافر الجهود في نشر ثقافة الجودة ،مشيرا إلى أن ادارة الجامعة لا تدخر جهدا في دعم جهود الكليات في الحصول على الجودة ، موجها التهنئة لكلية الزراعة و برنامج قسم علم النفس بكلية الآداب في الحصول على الجودة .

وأكد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،على أهمية الدورات التدريبية التي تقيمها هيئة ضمان الجودة في صقل معارف المتدربين، مؤكدا على ضرورة تحقيق مردود من هذه الدورات .

و اشار الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى ان الجودة عمل جماعي و يحتاج الى الاهتمام بخطط التطوير و الدراسة الذاتية و العمل على نشر ثقافة الجودة في مختلف محاور العمل .

و تحدث الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم عن الدورات، التي نظمتها وحدة الجودة بكلية العلوم بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

تضمنت الفعاليات عرضا لتوصيف البرامج الدراسية قدمه الدكتور عماد على مدير وحدة الجودة بكلية العلوم ،وعرضا للخطة الاستراتيجية لكلية العلوم 2018-2023 قدمه الدكتور محمد عز الدين نائب مدير وحدة ضمان الجودة ،وتم توزيع شهادات دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد ( مجموعة دورات المراجعة الداخلية والخارجية ) ،لـ 45 من المتدربين من اعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة .