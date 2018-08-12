رئيس جامعة المنوفية يكرم مديرة المكتب الدائم للجمعية اليابانية لتطوير العلوم

كرم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، الدكتورة ناوكو فوكامى مديرة المكتب الدائم للجمعية اليابانية لتطوير العلوم، وإهدائها ميدالية تذكارية للجامعة لمشاركتها المتميزة فى المؤتمر.

جاء هذا التكريم على هامش فعاليات المؤتمر الدولى الأول لكلية الصيدلة جامعة المنوفية بعنوان "تطور صناعة الدواء والشكل الصيدلى" الذى افتتحه أمس، رئيس الجامعة بحضور ومشاركة باحثين من مختلف الدول وكليات الصيدلة.