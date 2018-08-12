رئيسة تايوان: لا يمكن لأحد محو تايوان من الوجود

رويترز

قالت رئيسة تايوان تساى إينج وين اليوم الأحد إن "لا أحد بوسعه محو تايوان من الوجود" وذلك فى تصريحات لدى سفرها إلى الولايات المتحدة وبلدين من حلفائها المتبقين ، وسط ضغوط من الصين على المستوى الدولى لتأكيد سيادتها على الجزيرة.

وصعدت الصين حملتها الهادفة لتأكيد سيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتى بينما تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ، وأمرت الصين الشركات الأجنبية بالإشارة على مواقعها الإلكترونية إلى أن تايوان جزء من الصين ، وتبذل بكين أيضا جهودا لاستبعاد تايون من المشاركة فى المنتديات الدولية بقدر الإمكان.

كما تعمل الصين على تقليص عدد الدول التي تعترف بتايوان حتى بلغ العدد الآن 18 دولة فقط بعدما حولت بوركينا فاسو وجمهورية الدومنيكان علاقاتها مع تايبه إلى بكين هذا العام ، وتحدثت تساى بنبرة تحد قبل سفرها إلى لوس انجليس حيث ستمضى ليلة واحدة قبل توجهها إلى بيليز وباراجواى ، وقالت "بالسفر إلى الخارج يمكن للعالم بأسره رؤية تايوان ، ويمكنهم رؤية بلدنا وكذلك دعمنا للديمقراطية والحرية". ، وأضافت "نحتاج فقط لأن نكون حازمين وبالتالى لن يكون بوسع أحد محو وجود تايوان".