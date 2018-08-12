دول بحر قزوين توقع اتفاقا تاريخيا خلال قمة فى كازاخستان

أكتاو (أ ف ب)

بعد مفاوضات شاقة استمرت عشرين عاما محورها الغاز والنفط والكافيار، يوقع رؤساء دول روسيا وايران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان الأحد اتفاقا تاريخيا يحدد وضع بحر قزوين.

واتفق قادة الدول الخمس المحيطة بقزوين المجتمعون فى مرفأ أكتاو بكازاخستان، على وضع هذا البحر الذى لم يعد واضحا منذ انهيار الاتحاد السوفياتى الذى كان يضم كل هذه الدول باستثناء ايران. وكان هناك اتفاق موقع بين الطرفين لكنه أصبح لاغيا اليوم.

ولا يتوقع أن ينهى الاتفاق الجديد الذى سيوقع الأحد بعد اجتماع لوزراء خارجية البلدان الخمسة السبت، كل الخلافات المتعلقة بهذا البحر المغلق والأكبر من هذا النوع فى العالم.

لكنه سيساعد على تهدئة التوتر القائم منذ فترة طويلة فى المنطقة التى تضم احتياطات هائلة من المحروقات تقدر بنحو خمسين مليار برميل من النفط وحوالى 300 الف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال الكرملين إن الاتفاق يبقى على الجزء الأكبر من بحر قزوين كمنطقة تتقاسمها الدول الخمس، لكنه يوزع الأعماق والثروات تحت البحر عليها.