حماية المستهلك يعلن حل 2237 شكوى خلال مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل ما يقرب من 2237 شكوى للمواطنين حتى الآن منذ بدء تنفيذ مبادرة " أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز وبدأ تنفيذها اعتبارا من السبت الماضى، وتستمر لمدة أسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن العاملين بالجهاز مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، حتى تم إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع كل الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن تنفيذ مبادرة وطنية اعتبارا من أمس السبت تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.