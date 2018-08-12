حكومة إسبانيا تشيد بجهود مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد فى قطاع غزة

كتبت: إنجى مجدى

أشادت الحكومة الإسبانية بجهود مصر والأمم المتحدة الرامية إلى وقف التصعيد الخطير فى قطاع غزة. كما أدانت إطلاق الصواريخ على إسرائيل ووجهت نداءً قويا إلى الفصائل الفلسطينية فى غزة لوقف هذه الأعمال العدائية ضد السكان الإسرائيليين.

وقالت حكومة إسبانيا فى بيان صادر، الأحد، إن فى الوقت الذى تعترف إسبانيا بحق إسرائيل المشروع فى الدفاع عن نفسها تطالب تل أبيب بضبط النفس فى ردها على هذه الهجمات، لتفادى التسبب فى سقوط مزيد من الضحايا بين السكان المدنيين.

كما تتعهد الحكومة الإسبانية باستمرار إسهاماتها من أجل تخفيف حدة الوضع الإنسانى المأساوى فى قطاع غزة، مؤكدة من جديد قناعة راسخة بأن المفاوضات بين الطرفين على أساس حل الدولتين يعيشان معا فى سلام وأمن، هى السبيل الوحيد المؤدى إلى حل دائم للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.