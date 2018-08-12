حصاد الأخبار.. تعرف على حصاد أهم الأحداث خلال الساعات الماضية

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

أضاحى العيد

التنسيق الإلكترونى

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الراهبان أشعياء وفلتاؤس

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع الثانوية العامة

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

الراهبان أشعياء وفلتاؤس

الطفلة مروة تامر

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

طالب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وسط المتسابقين

هلال ذو الحجة



الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى