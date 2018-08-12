حصاد الأخبار.. تعرف على حصاد أهم الأحداث خلال الساعات الماضية

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
منعا للغش.. تعرف على روشتة شراء أضحية العيد × 13 معلومة
أضاحى العيد
لطلاب الشهادات الفنية.. اعرف مواعيد التقدم للتنسيق طبقا لشرائح المجموع
التنسيق الإلكترونى
الصحة تعلن وفاة تاسع حاج مصرى بميناء العقبة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس
الراهبان أشعياء وفلتاؤس
رئيس امتحانات الثانوية يؤكد انتظام اختبارات الدور الثانى بهدوء وعقوبات للمتجاوزين
الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع الثانوية العامة
تموين القاهرة تخصص 4 أرقام لتلقى شكاوى المواطنين خلال فترة العيد.. تعرف عليها
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة منح الإعلان الثالث للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
شاهد فى دقيقة.. أشعياء المقارى من الرهبنة إلى قتل الأنبا أبيفانيوس
الراهبان أشعياء وفلتاؤس
الصحة تعلن استقرار حالة الطفلة مروة بعد تثبيت الفقرات.. وترفع تقريرا للرئاسة
الطفلة مروة تامر
وزيرة الهجرة تجتمع بممثلى الوزارات لبدء مشروع قاعدة بيانات المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى معسكر العلوم الأسيوى 2018 فى إندونيسيا
طالب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وسط المتسابقين
ما هو فضل العشر الأوائل من ذي الحجة؟ ولماذا أقسم الله بها؟
هلال ذو الحجة
مدينة زويل وبنك الكويت الوطنى يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل 10 منح دراسية.. فيديو
الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا
وزير الرى يكشف إنفاق 30 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه خلال 4 سنوات
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
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