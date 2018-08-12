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حصاد الأخبار.. تعرف على حصاد أهم الأحداث خلال الساعات الماضية

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:13 م
حصاد الأخبار.. تعرف على حصاد أهم الأحداث خلال الساعات الماضية مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

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