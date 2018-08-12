حبس مسئول مصحة لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام على خلفية وفاة شاب أثناء علاجه

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس إحدى مسئولى مصحة "الإيمان" لعلاج الإدمان 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى وفاة أحد المرضى داخل المصحة، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين هاربين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من مسئولى مصحة "الإيمان" لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بجنوب الجيزة، حول وفاة مريض منتحرًا داخل المصحة، والذين أكدوا أن المتوفى دخل المصحة منذ عدة أيام لتلقى العلاج، وكانت حالته النفسية سيئة للغاية، وأنهم أخضعوه لبرنامج علاجى للتعافى من الآثار السلبية للإدمان، التى كانت ظاهرة عليه وقت دخوله المصحة.

وتابعوا فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام النيابة العامة، أن كافة المرضى يتلقون معاملة جيدة من جانب القائمين على العلاج، وأن عددا كبيرا من الشباب تعافوا عقب انتهاء البرنامج العلاجى الخاص بهم وغادروا المصحة، ونفوا صحة ما جاء على لسان والد المتوفى بشأن تعرض ابنه للضرب والتعذيب المبرح، وانتهى المطاف بوفاته مقتولًا وليس منتحرًا دخل المصحة.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى، والذين أكدوا فى التحقيقات أن ابنهم دخل المصحة منذ عدة أيام لتلقى العلاج، ولكنه كان يعانى من الإهمال الشديد داخل المصحة، وأن أساليب العلاج المتبعة سيئة للغاية، حتى أنه تعرض للضرب المبرح من جانب القائمين على المكان، واتهموا مسئولى المصحة بالتسبب فى مقتل ذويهم.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفة، أنه شاب فى العقد الثانى من العمر ومصاب بكدمات وجروح ناتجة من تعرضه للضرب باستخدام عصى وأسلاك كهربائية وجنزير، وهو ما أشار إلى احتمالية وجود شبهة جنائية حول الحادث.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة المجنى عليه، للوقوف حول ظروف وملابسات الوفاة، فضلا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب فى انتحار ابنه، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.