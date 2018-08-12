حبس عاطل 5 سنوات بتهمة الاتجار فى الحشيش بالجيزة

كتب سليم على

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدثا غيابيا، بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وأمانة سر كريم مصطفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على الحدث "محمد جمال حسن"، 17 سنة، عاطل، وبضبطه وتفتيشه عثر على قطع من جوهر الحشيش.

وبتفتيش المتهم عثر معه على مبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.