video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 5 سنوات بتهمة الاتجار فى الحشيش بالجيزة

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:07 ص
حبس عاطل 5 سنوات بتهمة الاتجار فى الحشيش بالجيزة حشيش - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدثا غيابيا، بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وأمانة سر كريم مصطفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على الحدث "محمد جمال حسن"، 17 سنة، عاطل، وبضبطه وتفتيشه عثر على قطع من جوهر الحشيش.

وبتفتيش المتهم عثر معه على مبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 11 كيلو حشيش و12 الف قرص مخدر

الطالب المتهم بالاتجار فى الحشيش يعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية

عقوبة الاتجار فى الحشيش

تجارة الحشيش

صناعة الحشيش

حدث

نيابه الاحداث




لا تفوتك
فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

mustafa alfangary

مش كفاية

هيدخل السجن تاجر صغير ويطلع منة تاجر كبير ....لابد أن تكون أحكام الاتجار بالمخدرات رادعة لا تقل عن المؤبد تصل للإعدام ..انه تدمير للمجتمع لايقل خطرا عن الإرهاب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة