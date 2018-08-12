جمارك الصادر بالإسكندرية تحبط محاولة تهريب أدوية بـ8 ملايين جنيه

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة للأمن الجمركى بالإسكندرية والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناءا على إخبارية سرية مشتركة من إدارة جمرك الصادر وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة للأمن الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى تفيد محاولة إحدى الشركات تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية إلى العراق دون الحصول على الموافقات اللازمة ضمن مشمول شهادة الصادر رقم 34460 صادر محلى الإسكندرية لسنة 2018.

وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة للكشف والمعاينة من الدكتور خالد عشبه مدير إدارة اللوجستيه الأولى صادرفتبين وجود 46 صنف من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة غير مقر عنها بالمستندات وبدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزاره الصحة ودون وجود موافقات أو تنازلات من الشركات المنتجه لتلك الأدوية منها Bentasa و Yasmin وMexium و إيفليين وفولتارين و فينادون وزيلويك وآرامكس وغيرها.

وتقدر قيمة الادوية المضبوطة بمبلغ 8 ملايين و 244 ألف و 707 جنيهات.

وقررأحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.