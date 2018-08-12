جامعة قناة السويس تكرم علاء عبد العزيز بطل العالم فى سباحة الزعانف

الإسماعيلية- السيد فلاح

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، الطالب علاء محمد عبد العزيز لاعب المنتخب القومى، ونادى هيئة قناة السويس والحاصل على رابع العالم في سباحة الزعانف ،والتى أقيمت مؤخرا في صربيا وشارك فيها نحو 4 دولة من مختلف بلدان العالم.

وقدم الدكتور غراب التهانى للبطل، مؤكدًا دعم الجامعة له في مختلف المجالات وتسهيل مشاركاته في جميع البطولات ،وأنه مثال طيب لشباب مصر وقدم له شهادة تقدير وميدالية الجامعة.

كما استقبل الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب البطل العالمى مقدما له الدعم الكامل، مع صرف مكافئات الحصول على بطولات مع تكريمه في حفل بداية الأنشطة الطلابية القادم.

من جانبه أعرب الطالب والبطل علاء عبد العزيز عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا انه التكريم الاول له منذ حصوله على المركز الرابع وعودته من صربيا وشكر للدكتور ممدوح غراب والدكتور طارق رحمى دعمها الكبير لشباب الجامعة وللأنشطة الطلابية متمنيا لجامعته دوام التقدم والاذدهار .