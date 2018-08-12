تنفيذ 3005 حكم قضائى وتحصيل 121617 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية، وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3005 حكم قضائى، منهم 1865 حكم غرامات، 1855 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 85 هاربا من مخالفة، وتحصيل 121617 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.