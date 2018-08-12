تنفيذ صفقة على أسهم "دايس باك" بقيمة 3.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون-دايس باك لعدد 3525 سهم بقيمة 3.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة حدائق النيل الملكية للتنمية السياحية والعقارية لعدد 27 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مودرن كونكريت للخرسانة الجاهزة لعدد 360 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة الصافى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية لعدد 1543 سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 11.2 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 421 ألف ورقة مالية.