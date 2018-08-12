video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنفيذ صفقة على أسهم "دايس باك" بقيمة 3.5 مليون جنيه

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:00 م
تنفيذ صفقة على أسهم "دايس باك" بقيمة 3.5 مليون جنيه ناجى توما - رئيس مجلس إدارة الشركة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون-دايس باك لعدد 3525 سهم بقيمة 3.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة حدائق النيل الملكية للتنمية السياحية والعقارية لعدد 27 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون جنيه.
 
 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مودرن كونكريت للخرسانة الجاهزة لعدد 360 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة الصافى للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية لعدد 1543 سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 11.2 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 421 ألف ورقة مالية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دايس للملابس الجاهزة: صناديق عربية ومحلية غطت الطرح بالبورصة

دايس للملابس الجاهزة: نستحوذ على 10% من مبيعات السوق المحلية

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة