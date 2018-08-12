video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر: 4025 إستمارة تسجيل لـ6539 مولود حتى الآن

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:37 ص
تموين الأقصر: 4025 إستمارة تسجيل لـ6539 مولود حتى الآن بطاقة تموين
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

عقد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر، اجتماعا مع مديريى الإدارات التموينية ومستخدمى برنامج اداراة البطاقات  فى نادى التجديف بشأن التوجيهات الوزارية الخاصة ،باضافة المواليد على البطاقة التموينية، والمشكلات التي طرحت خلال الأسبوع الأول من فتح باب تلقي الاستمارات.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن عدد استمارات اضافة المواليد التي تم استقبالها من المواطنين خلال الأسبوع الأول، بلغ 4025 استمارة بعدد 6539 مولود مطلوب إضافته على البطاقات التموينية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تأمين أعمدة الإنارة وعزل جميع الكابلات بشارع التليفزيون فى الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين

اخبار مصر

تسجيل المواليد بالتموين

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة