تموين الأقصر: 4025 إستمارة تسجيل لـ6539 مولود حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر، اجتماعا مع مديريى الإدارات التموينية ومستخدمى برنامج اداراة البطاقات فى نادى التجديف بشأن التوجيهات الوزارية الخاصة ،باضافة المواليد على البطاقة التموينية، والمشكلات التي طرحت خلال الأسبوع الأول من فتح باب تلقي الاستمارات.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن عدد استمارات اضافة المواليد التي تم استقبالها من المواطنين خلال الأسبوع الأول، بلغ 4025 استمارة بعدد 6539 مولود مطلوب إضافته على البطاقات التموينية.