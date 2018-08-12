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الأحد، 12 أغسطس 2018 01:09 ص
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تقرير: تحول المستوردين لصناع زاد من طاقات عصر البذور

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:00 ص
تقرير: تحول المستوردين لصناع زاد من طاقات عصر البذور عباد الشمس
كتب محمود الضبع
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قال تقرير أسواق فاينانشيال النصف سنوى والذى يرصد حركة الأسواق والبورصات السلعية العالمية، إن السوق المصرى فى النصف الأول من عام 2018 شهد عدة تغيرات كان على رأسها تحول بعض المستوردين والتجار إلى صناع سواء من خلال إنشاء كيانات صناعية جديدة أو الاستحواذ على مصانع مرتبط نشاطها بالسلع وخاماتها. وبخاصة فى قطاع عصر الزيوت فقد اتضح بالسوق المحلى زيادة فى طاقات عصر بذرة الصويا مما تسبب فى زيادة المعروض من الكسب المحلى.

وزاد نشاط شركة الإسكندرية للبذور وكارجيل وإنشاء مصنع "SOYVEN " الجديد والذى تم إنشاؤه بالشراكة بين اى دى ام وكارجيل بجانب اتجاه شركة كايرو ثرى ايه لإنشاء مصنع لعصر بذرة الصويا خلال الفترة القادمة، ولأول مرة يتم عصر بذور عباد الشمس داخل السوق المحلى المصرى والتى ينتج عنها زيت وكسب العباد.

ومن ناحية أخرى قام بعض المستثمرين بتصدير بعض السلع مثل "كسب الصويا والأعلاف والدقيق والردة" إلى بعض من دول الجوار فى محاولة من جانب المستثمرين لفتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتهم.


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عباد الشمس

الصويا

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