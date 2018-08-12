video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: "اتفاقية بحر قزوين" تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية فى البحر

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:41 م
بوتين: "اتفاقية بحر قزوين" تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية فى البحر بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن قمة دول بحر قزوين الخامسة تتمتع بأهمية استثنائية ومغزى تاريخى ، وتضمن عدم وجود قوى خارجية غير إقليمية فى البحر.

وقال بوتين - خلال اجتماع قمة بحر قزوين فى كازاخستان اليوم الأحد -  إن قمتنا تنطوى بالفعل على أهمية استثنائية ومغزى تاريخى هام، مضيفا أن اتفاقية الوضع القانونى لبحر قزوين، التى أعدت فى سياق أكثر من 20 سنة من المفاوضات ، تحدد الحق الحصرى ومسئولية دولنا عن مصير بحر قزوين، وتضع قواعد واضحة لاستخدامها الجماعي.

وأشار إلى أن دول بحر قزوين ستنشئ منتدى قزوين الاقتصادى وأن القرارات المتعلقة بإنشاء المنتدى الاقتصادى لبحر قزوين ستعزز الاتصالات بين مجتمعات الأعمال فى بلداننا.

وأكد على ضرورة تطوير آلية لإجراء مشاورات منتظمة مع أسطول بحر قزوين لمنع وقوع الحوادث فى بحر قزوين، موضحا أن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون على الصعيد البحرى العسكرى مع دول بحر قزوين، مشددا على أهمية أن ترفع دول منطقة قزوين من تعاونها فى مكافحة الإرهاب وتوسيع عمل إدارات قوات الحدود فى هذه المنطقة.

ومن جانبه، دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى الدول الخمس المطلة على بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للتعاون الجمركى والاستثمار المشترك وتعزيز البنى الاقتصادية بينها.

وقال روحانينرى أنه من المناسب أن نخطو خطوات لتأسس منظمة للتعاون الجمركى والاستثمار المشترك وتعزيز البنى الاقتصادية، مضيفا إن إيران على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال والجنوب ونرى أنه من المناسب أيضا تشكيل لجان للمؤسسات السياحية ونقل الطاقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يغادر إلى كازاخستان لحضور قمة بحر قزوين

بوتين وأردوغان يناقشان العلاقات الاقتصادية والتجارية فى اتصال هاتفى

بوتين

اخبار بوتين

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم الان




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة