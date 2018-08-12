بوتين: "اتفاقية بحر قزوين" تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية فى البحر

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن قمة دول بحر قزوين الخامسة تتمتع بأهمية استثنائية ومغزى تاريخى ، وتضمن عدم وجود قوى خارجية غير إقليمية فى البحر.

وقال بوتين - خلال اجتماع قمة بحر قزوين فى كازاخستان اليوم الأحد - إن قمتنا تنطوى بالفعل على أهمية استثنائية ومغزى تاريخى هام، مضيفا أن اتفاقية الوضع القانونى لبحر قزوين، التى أعدت فى سياق أكثر من 20 سنة من المفاوضات ، تحدد الحق الحصرى ومسئولية دولنا عن مصير بحر قزوين، وتضع قواعد واضحة لاستخدامها الجماعي.

وأشار إلى أن دول بحر قزوين ستنشئ منتدى قزوين الاقتصادى وأن القرارات المتعلقة بإنشاء المنتدى الاقتصادى لبحر قزوين ستعزز الاتصالات بين مجتمعات الأعمال فى بلداننا.

وأكد على ضرورة تطوير آلية لإجراء مشاورات منتظمة مع أسطول بحر قزوين لمنع وقوع الحوادث فى بحر قزوين، موضحا أن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون على الصعيد البحرى العسكرى مع دول بحر قزوين، مشددا على أهمية أن ترفع دول منطقة قزوين من تعاونها فى مكافحة الإرهاب وتوسيع عمل إدارات قوات الحدود فى هذه المنطقة.

ومن جانبه، دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى الدول الخمس المطلة على بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للتعاون الجمركى والاستثمار المشترك وتعزيز البنى الاقتصادية بينها.

وقال روحانينرى أنه من المناسب أن نخطو خطوات لتأسس منظمة للتعاون الجمركى والاستثمار المشترك وتعزيز البنى الاقتصادية، مضيفا إن إيران على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال والجنوب ونرى أنه من المناسب أيضا تشكيل لجان للمؤسسات السياحية ونقل الطاقة.