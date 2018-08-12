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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:34 م
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بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة تتوجه إلى الأراضى المقدسة

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:06 م
بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة تتوجه إلى الأراضى المقدسة حجاج - أرشيفية
كتب زكي القاضي
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غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتى تضم العديد من ضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله.
 
وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة فى تنظيمها لبعثة الحج هذا العام مراعاة الكثير من الاعتبارات، بداية من استخدام الحاسب الآلى فى إجراء القرعة للمتقدمين لأداء المناسك من أبناء القوات المسلحة سواء بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم، وكذا تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة، تقديراً لجهودهم فى اقتلاع جذور الإرهاب عرفاناً بما يقدموه من بطولات وتضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.
 
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، قامت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج بداية من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية، وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسار أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار العلماء .
 
فيما عمت جنبات مطار القاهرة الدولى مشاعر الفرحة وقدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التى تكفلهم بكل رعاية واهتمام، مشيدين بكافة التيسيرات المقدمة لهم خلال كافة الإجراءات مؤكدين ان أداء المناسك يعد أرقى درجات التكريم.

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