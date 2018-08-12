video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمى للشباب

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:00 م
بدء احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمى للشباب الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات احتفالية الشباب العربى باليوم العالمى للشباب، تحت شعار "قوتنا فى وحدتنا لتعزيز المواطنة والتنمية والسلام" وذلك بمشاركة أكثر من 150 شابة وشاب من 15 دولة عربية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة فى عالمنا العربى، إلى جانب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة. 
 
وتعقد الاحتفالية فى إطار من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة منظمات المجتمع المدنى - إدارة الشباب والرياضة - إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى) ومجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بجمهورية مصر العربية وفى إطار اليوم العالمى للشباب والذى يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذى تم اختياره من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1999 .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابى فى منطقة الفحيص بالأردن

الجامعة العربية ومجلس الشباب العربى يحتفلان باليوم العالمى للشباب غدا

الجامعة العربية تنظيم احتفالية باليوم العالمى للشباب بحضور وزير الشباب الأحد

الجامعة العربية

الشباب

الشباب العربى

الدول العربية

مصر




لا تفوتك
فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة