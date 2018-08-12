بدء احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمى للشباب

كتب مصطفى عنبر

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات احتفالية الشباب العربى باليوم العالمى للشباب، تحت شعار "قوتنا فى وحدتنا لتعزيز المواطنة والتنمية والسلام" وذلك بمشاركة أكثر من 150 شابة وشاب من 15 دولة عربية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة فى عالمنا العربى، إلى جانب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة.

وتعقد الاحتفالية فى إطار من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة منظمات المجتمع المدنى - إدارة الشباب والرياضة - إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى) ومجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بجمهورية مصر العربية وفى إطار اليوم العالمى للشباب والذى يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذى تم اختياره من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1999 .