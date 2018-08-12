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النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد صديقه بسبب المزاح فى حدائق القبة

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:39 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد صديقه بسبب المزاح فى حدائق القبة جثة - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة حدائق القبة بتشريح جثة عامل، قتل على يد صديقه فى وصلة مزاح بينهما، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنها لذكر فى العقد الرابع من العمر، توفى نتيجة إصابته بجرح طعنى بالبطن.
 
البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد أبناء المنطقة، متوفى نتيجة إصابته بسلاح أبيض وملقى فى أحد الشوارع. 
 
وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه، فى وصلة مزاح تحولت إلى مشاجرة، عقب تقنين الإجراءات وتم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم.
 
 

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الطب الشرعى

تشريح جثة

قتل عامل

حدائق القبة




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