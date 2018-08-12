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النطق بالحكم اليوم على المتهم بـ"حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان"

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:30 ص
النطق بالحكم اليوم على المتهم بـ"حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان" حريق سيارة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بحكمها فى إعادة محاكمة المتهم نور الدين جمعة فى اتهامه وآخرين تم الحكم عليهم فى اتهامهم بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 

 

 

 


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