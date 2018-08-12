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الأحد، 12 أغسطس 2018 01:09 ص
خالد صلاح
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النائب العام الأردنى يمنع تداول أى معلومة مرتبطة بمداهمة السلط

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:00 ص
النائب العام الأردنى يمنع تداول أى معلومة مرتبطة بمداهمة السلط القوات الاردنيه
(أ ش أ)
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أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قرارا بعدم تداول أية معلومات غير دقيقة، وعدم نشر أى أسماء مرتبطة بقضية مداهمة السلط، حفاظا على سير مجريات العملية وعدم التأثير عليها تحت طائلة المسئولية.

ومن جهتها، دعت جمانة غنيمات وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، إلى عدم نشر أسماء المصابين فى العملية الأمنية الجارية فى السلط، حرصا على إتمامها وعدم إعاقة العمل، مطالبة بعدم تداول الفيديوهات لضرر ذلك على مجريات العملية الأمنية.

وألقت السلطات الأردنية، القبض على ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورّطها فى حادثة الفحيص الإرهابيّة التى وقعت أمس وأسفرت عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين، فى عملية مداهمة نفذتها الأجهزة الأمنيّة المختصّة الأردنية فى مدينة السلط بمحافظة البلقاء (تبعد حوالى 10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان)، والتى أسفرت عن استشهاد رجل أمن أردنى وإصابة آخرين؛ من بينهم مدنيون.


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