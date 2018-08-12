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المعارضة فى مالى تندّد بتزوير الانتخابات الرئاسية قبيل ساعات من بدئها

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:22 ص
المعارضة فى مالى تندّد بتزوير الانتخابات الرئاسية قبيل ساعات من بدئها اقتراع _ صورة أرشيفية
باماكو (أ ف ب)
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أكد معسكر مرشح المعارضة إلى الانتخابات الرئاسية فى مالى سومايلا سيسيه، مساء السبت، قبل ساعات من انطلاق الدورة الثانية من الاستحقاق، أن معسكر الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا يعمل على تزوير عملية الاقتراع.

وعلى هامش مؤتمر صحفى عقده بعيد منتصف الليل فى مقر الحملة الانتخابية بحضور اثنين من مراقبى الاتحاد الأوروبي، قال تييبيليه دراميه رئيس الحملة الانتخابية لسيسيه لوكالة فرانس برس "منذ ثلاثة أيام يعلموننا ان بطاقات اقتراع يتم تداولها فى البلاد".

وعرض مسؤولو الحزب أمام الصحفيين دفترا من خمسين بطاقة اقتراع تحمل صور مرشح الاتحاد من أجل الجمهورية والديموقراطية والرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا.

وقال دراميه أن "هذه البطاقة يجب أن تكون محفوظة تحت الختم ولا تفتح إلا بوجود الموظفين والمندوبين وموكلين من المرشحين". وأضاف "إذا كانت هناك بطاقات مطروحة فى باماكو قبل يوم التصويت، فهناك ما يدعو إلى التساؤل عن مصداقية الاقتراع".

 

 


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