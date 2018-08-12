video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الليرة التركية تخسر 40% من قيمتها وتهبط لمستوى قياسى جديد

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:04 م
الليرة التركية تخسر 40% من قيمتها وتهبط لمستوى قياسى جديد ليرة التركية
اسطنبول (رويترز)
إضافة تعليق

هبطت الليرة التركية، إلى مستوى قياسى جديد عند 7.24 ليرة للدولار فى التعاملات المبكرة فى آسيا والمحيط الهادى، مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1903 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد (صباح الاثنين فى منطقة آسيا والمحيط الهادي)، بلغت العملة التركية 7.06 ليرة للدولار بعدما لامست 7.24 ليرة فى وقت سابق.

وفقدت العملة التركية نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة فى مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بنك الإمارات دبي الوطني يراقب وضع تركيا عن كثب بعد تراجع الليرة

الليرة التركية

خسارة 40

هبوط الاقتصاد التركى

اردوغان

الاقتصاد التركى على حافة الهاوية

انهيار الاقتصاد التركى




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة