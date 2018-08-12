الكويت: تسيير 14 ألف قافلة محملة بمواد غذائية لنازحى "سقطرى" اليمنية

الكويت (أ ش أ)

أعلن أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتى عبد الرحمن العون، تسيير 14 ألف قافلة محملة بالمواد الغذائية الأسبوع الجارى، لتوزيعها على متضررى ونازحى جزيرى "سقطرى" اليمنية.

وأضاف العون – فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالى جزيرة "سقطرى"، منها إنارة 250 منزلا بالطاقة الشمسية، وتجهيز 20 قاربا لصيادى الجزيرة، نظرا لأن مهنة الصيد هى النشاط الرئيسى للسكان؛ خاصة فى ظل تحطم العديد من القوارب بفعل الاعصار (ماكونو) الذى ضرب الجزيرة فى 24 مايو الماضى.

وأضاف العون الذى يترأس فريق العمل الميدانى لجمعية الهلال الأحمر الكويتى فى جزيرة "سقطرى" اليمنية، أن الجمعية ستعمل أيضا على التوسع فى المشروعات الصحية، وفى مقدمتها العيادات المتنقلة، والتى تعالج نحو 200 مريض يوميا، خاصة فى ظل تفشى الأمراض الجلدية بسبب قلة الوعى الصحى وسوء الأوضاع فى الجزيرة التى تضم نحو 140 ألف نسمة، غالبيتهم من الشرائح الفقيرة.