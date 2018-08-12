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القبض على 30 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالقليوبية

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:05 م
القبض على 30 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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نفذت إدارة مرور القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة، لضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدرات، وأسفرت الحملة عن القبض على 30 سائقا تحت تأثير المخدرات، تم التحفظ عليهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بشن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى وعددا من الطرق العامة بين المدن  لضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدر وأسفرت الحملة عن القبض على 30 سائقا تحت تأثير المخدر، وتبين أن منهم 5 حالات إيجابية وعدد 25 حالة سلبية. تم التحفظ عليهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

 

 


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