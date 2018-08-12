السفير بسام راضى: الصعيد "كنز" مصر الكبير.. وسيشهد إنشاء 6 مدن جديدة

كتب محسن البديوى

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اهتمام كبيرًا من قبل القيادة السياسية والحكومة بالصعيد، موضحًا أنه سيتم إنشاء 6 مدن جديدة فى الصعيد بكافة ما تتضمنه من بنية تحتية.

وقال "راضى" فى تصريحات لإذاعة الشرق الأوسط، إن قناطر أسيوط الجديدة أحد المشاريع والمنشآت المائية الهامة، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد السد العالى، حيث ستساهم فى تنظيم الملاحة النهرية.

وأشار إلى أنه يوجد بالصعيد أكبر نسبة من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية الحديثة، بالإضافة لمشروعات الكهرباء، مضيفًا: "نستهدف جذب المزيد من الاستثمار، ونحن نعتز بالصعيد، حيث خرج من مبدعون وفنانون كبار كالأبنودى والعقاد وهدى شعراوى، والصعيد كنز كبير فى مصر ويشهد تغيرًا كبيرًا الفترة الحالية".