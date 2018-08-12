الداخلية تنفذ 1.9 مليون حكم قضائى خلال شهر

كتب - محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، خلال شهر يوليو الماضى من تنفيذ 1948635 حكما قضائيا متنوع، بينها 9372 حكما جنائيا.

وقدرت الجهود بتنفيذ 9372 حكم جنائى أبرزها 3002 مخدرات، 1052 سلاح، 450 قتل وشروع فيه، 566 سرقة بالإكراه، و 547754 حكم جزئى أبرزها 24500 سرقة، 17997 سلاح أبيض، 54823تعدى وضرب، 16349 نصب .

كما تم تنفيذ 104332 حكم مستأنف أبرزها 7907 سرقة، 1476 سلاح أبيض، 11337تعدى وضرب، 4967 نصب و1058291 حكم غرامة و 228886 حكم مخالفة، وبلغ إجمالى المضبوطين 225405 محكوم عليه عبارة عن 5175 جنايات، 129349 حبس، 69527 غرامات، 21354 مخالفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.