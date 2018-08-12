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الحكومة الأردنية: شهيد رابع فى عملية المداهمة بالسلط وانتشال 3 جثث لإرهابيين

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:26 ص
الحكومة الأردنية: شهيد رابع فى عملية المداهمة بالسلط وانتشال 3 جثث لإرهابيين الشرطة الأردنية ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)
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أعلنت وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ارتفاع عدد ضحايا عملية المداهمة التى تنفذها أجهزة الأمن الأردنية فى موقع خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط بمحافظة البلقاء (تبعد حوالى 10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان)، إلى 4 شهداء.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التى لا تزال مستمرة حتى الآن، القبض على خمسة من أعضاء الخلية الإرهابية المشتبه بتورّطها فى حادثة الفحيص الإرهابيّة التى وقعت أول أمس الجمعة، فضلا عن انتشال ثلاث جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة، وضبط أسلحة اتوماتيكية بحوزة الإرهابيين.

وتنفذ قوة مشتركة من الأجهزة الأمنيّة الأردنية عملية مداهمة، فى موقع خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط بعد الاشتباه بتورّطها فى حادثة الفحيص الإرهابيّة والتى أسفرت عن استشهاد رجل أمن أردنى وإصابة آخرين، من بينهم مدنيون.

 


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