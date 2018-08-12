الجيش الروسى: تدمير طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة "حميميم" فى سوريا

موسكو أ ش أ

قال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء أليكسى تسيجانكوف، مساء السبت، إن الدفاعات الجوية بالقاعدة الجوية الروسية فى حميميم فى سوريا دمرت طائرة أطلقتها جماعات إرهابية تجاهها.

وقال تسيجانكوف فى بيان اليوم إن الدفاعات الجوية بقاعدة حميميم الجوية رصدت طائرة دون طيار جرى إطلاقها من المناطق، التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية فى منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأشار تسيجانكوف إلى أن الهدف جرى تدميره على مسافة آمنة بعيدا عن القاعدة، وأكد تسيجانكوف أن الحادث لم يخلف "أضرار بشرية ولا مادية، ولم يؤثر على سير العمل بالقاعدة".