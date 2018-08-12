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الإعدام لمزارع والمؤبد لسائقين لقتلهم مواطنا أمام أسرته ببنى سويف

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:59 م
الإعدام لمزارع والمؤبد لسائقين لقتلهم مواطنا أمام أسرته ببنى سويف هيئة محكمة جنايات بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب، وعضوية المستشارين خالد محمد حلبى ومحمد محمود عبد المقصود وأمانة سر هشام محمد فوزى، بمعاقبة "غزال.خ. م" فلاح بالإعدام شنقا، وكل من "حجاج. ر. م"، و"عادل.ع. خ"، سائقين بالسجن المؤبد لاشتراكهم فى قتل عامر محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى قتل أشرف عبد العزيز وسرقته.

 

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2016، عندما توجه أشرف عبد العزيز إلى محافظة المنيا، مستقلا سيارته الخاصة المحملة بالكتاكيت لبيعها، وحال سيره على الطريق الصحراوى الغربى، وعند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، فؤجئ بسارتين يقطعا عليه الطريق ونزل منها المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم، يحملون بنادق ألية وقاموا بجذبه من السيارة وتهديده والاعتداء عليه وأثناء ذلك مر "عامر محمد" بسيارته برفقة زوجته وأبنائه فشاهد المتهمين يمسكون ببائع الكتاكيت ويعتدون عليه ويحاولون سرقته فنزل من سيارته وحاول الدفاع عنه، وصرخ محاولا منعهم من التعدى عليه فأطلقوا أعيرة نارية تجاهه فلقى مصرعه فى الحال، كما أصيب بائع الكتاكيت بكتفه واستولى المتهمون على الأموال التى كانت فى حيازته وفروا هاربين.

 

وألقت المباحث القبض على المتهمين وتحفظت على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.


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