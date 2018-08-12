الأردن يؤكد انتهاء العمليّة الأمنيّة فى السلط واستمرار تمشيط المنطقة

عمان أ ش أ

أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أنّ عمليّة المداهمة التى نفّذتها قوّة أمنيّة مشتركة، ضدّ خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط، انتهت ظهر اليوم الأحد.

وقالت غنيمات - فى بيان مساء اليوم - إنّ الأجهزة الأمنيّة المختصّة مستمرة بتطهير الموقع عقب انتهاء العملية، إذ تعكف على تمشيط المنطقة بالكامل، بعد أن قامت بهدم الجزء المتبقّى من المبنى الذى انهارت أجزاء منه بالأمس، والذى فخخه الإرهابيون فى وقت سابق، حيث عادت الأمور فى الموقع إلى طبيعتها.

وأضافت أنّ نتائج العمليّة الأمنيّة أسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء من أفراد القوّة الأمنيّة المشتركة التى داهمت الموقع، وأكّدت غنيمات أنّ الأجهزة الأمنيّة تمكّنت خلال العمليّة من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين، وقتل ثلاثة آخرين، ينتمون إلى خليّة إرهابيّة يشتبه بتورّطها فى حادثة الفحيص، التى استهدفت دوريّة مشتركة لقوات الدّرك والأمن العام، وأسفرت عن استشهاد أحد أفراد الدوريّة، وإصابة ستّة آخرين.

ولفتت إلى أنّ العمليّة الأمنيّة تمّت استناداً إلى معلومات موثّقة، وعمليّات استخباريّة دقيقة، حيث جرى تنفيذها على عدّة مراحل، وبتخطيط محترف وخطوات مدروسة، وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين، وعدم الإضرار بهم كونها جرت فى منطقة مأهولة بالسكّان.

وقدّمت غنيمات التعازى لذوى الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم فى سبيل الحفاظ على أمن الأردن وسلامة أبنائه، مؤكّدة أنّ الأردنيين لن ينسوا هذه التضحيات، وأنّ مكانة الشهداء ستبقى محفورة فى ذاكرة الوطن.

كما أشادت بمستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنيّة، التى أبدت كعادتها أعلى درجات الحرفيّة فى التعامل مع الحادث الأمني، وكذلك المواطنين الذين كانوا على قدر المسؤوليّة، وساندوا جهود الأجهزة المختصّة واستجابوا لتحذيراتهم.