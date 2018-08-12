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الأربعاء.. مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لنقل الحجاج والعودة 27 أغسطس

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:09 م
الأربعاء.. مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لنقل الحجاج والعودة 27 أغسطس حجاج
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
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تختتم شركة مصر للطيران، الأربعاء المقبل جسرها الجوى لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك بنقل 62 ألف حاج على متن 325 رحلة جوية، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة العودة فى 27 أغسطس الجارى، وتنتهى فى 2 سبتمبر المقبل.
   
 
جدير بالذكر، أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج، بينهم ‏حجاج الترانزيت من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى، وذلك على متن 325 رحلة جوية.
 
 

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مصر للطيران

موسم الحج

الأراضي المقدسة




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