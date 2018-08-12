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الآن..فتح بوابة الحكومة أمام طلاب الثانوية الأزهرية لتسجيل رغباتهم بالتنسيق

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:17 ص
الآن..فتح بوابة الحكومة أمام طلاب الثانوية الأزهرية لتسجيل رغباتهم بالتنسيق الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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فتح الآن موقع بوابة الحكومة، من أجل تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، حيث كان قد أعلن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بدء  العمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة العلمى والأدبى والشعبة الإسلامية.
 
وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن تسجيل الرغبات يبدأ يوم الأحد ولمدة أسبوع ينتهى يوم الخميس 16 أغسطس 2018 م، ولمدة أسبوع، موضحا أن تسجيل الرغبات يكون إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية عن طريق الإنترنت.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق، أن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اعتمد تشكيل مكاتب التنسيق للدعم الفنى للتيسير على طلاب الثانوية الأزهرية، ومساعدتهم فى تسجيل رغباتهم.
 
وأوضح فرج، أن مقرات المكاتب ستكون كالتالى:
   
1-المكتب الرئيسى بوحدة نظم المعلومات والشبكات بمبنى المعامل المركزية بالإضافة لمكتب لذوى الاحتياجات الخاصة بالوحدة
2-المدينة الجامعية بنين للطلاب
3-أمانة بحرى طنطا
4-أمانة قبلى أسيوط

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