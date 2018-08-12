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الأحد، 12 أغسطس 2018 10:05 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:00 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد اعرف كل حاجة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الأحد، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاريع تنموية فى أسيوط وسوهاج، وحبس الراهب فلتاؤس، والراهب المشلوح أشعياء المقارى 15 يوما، على ذمة التحقيق فى قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، ومقتل 12 إرهابيا بالعريش، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد عز بقضية غسيل الأموال وإلغاء منعه من السفر، وإحراز محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد.
 
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قناطر اسيوط

السيسي

محمد صلاح

فلتاؤس

الأنبا إبيفانيوس

سما المصري

سيلين ديون




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