إياد علاوى: نتائج الانتخابات العراقية "خيبة جديدة" للعملية السياسية

بغداد (أ ش أ)

اعتبر زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقية إياد علاوى اليوم الأحد، أن نتائج الانتخابات التى أعلنها مجلس المفوضين المنتدب تسبب بـ"خيبة جديدة" للعملية السياسية .

وقال علاوى - فى بيان صادر عن مكتبه، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إننا " لم نفاجأ مطلقا بالنتائج التى أعلنها مجلس المفوضين المنتدب، لأنها كانت نتيجة طبيعية جدا لإفراغ قانون التعديل الثالث الذى أقره البرلمان والتوصيات التى خرج بها مجلس الوزراء من محتواها، وهو ما تسبب بخيبة جديدة للعملية السياسية وتكريس للتزوير وانعدام النزاهة ومصادرة لإرادة الشعب العراقى".

وأضاف أن "إعلان تلك النتائج أثار جملة تساؤلات أبرزها مصير تقرير اللجنة الوزارية الذى تحدث صراحة عن تزوير فاضح شهدته الانتخابات وكيفية تفسير عزل عدد من مدراء المكاتب فى مفوضية الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم ارتكاب مخالفات وتلاعب وفساد مالى لتكون النتائج فيما بعد متطابقة أو أقرب للتطابق".

وأردف علاوى قائلا إن " ائتلاف الوطنية يحذر من اللجوء إلى خيار الأغلبية السياسية ويؤكد على مبدأ الشراكة والتوافق الملتزم وعلى اعتماد الفضاء الوطنى خلال المرحلة المقبلة، كما يشدد على ضرورة مغادرة المحاصصة فى تسمية الرئاسات وأعضاء الحكومة واتخاذ إجراءات حقيقية لإصلاح بنية العملية السياسية".

يذكر أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قد أعلن يوم الخميس الماضى عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوى للمراكز والمحطات التى وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج.