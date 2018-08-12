"أوقاف الإسكندرية" تخصص 537 ساحة لصلاة عيد الأضحى بجميع أنحاء المحافظة

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، إن المديرية استعدت لعيد الأضحى المبارك من خلال تخصيص 537 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعين على جميع أنحاء المحافظة

وأضاف "خشبة"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، داخل مقر مديرية الأوقاف بالمنشية، بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بالمديرية، إنه تم تخصيص أئمة تابعة لوزارة الأوقاف، أحدهم أساسى وآخر احتياطى، يتم الاستعانة به فى أوقات الطوارئ.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أنه سيتم السيطرة على جميع الساحات بالمحافظة، وتم توفير 10 أئمة من كل الإدارات بالمديرية، سيكونون على استعداد تام فى حالة رصد أى ساحة مخالفة، ومن يخالف تعليمات الوزارة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

وعن صكوك الأضاحى، قال وكيل وزارة الأوقاف إنه حتى الآن تم بيع 1300 صك بجميع الإدارات بقيمة مليون و950 ألف جنيه، وإن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته للمحافظة الجمعة الماضية، أكد إنه سيتم تخصيص 8 أطنان لحوم فى المرحلة الأولى لمحافظة الإسكندرية، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 طنا

وأضاف "خشبة"، أنه سيتم جمع جلود الأضاحى فى المساجد من المتبرعين، وبيعهم لإدخال العائد إلى وزارة الأوقاف، وأن العام الماضى تم شراء سيارات إسعاف من أموال هذه الجلود، لخدمة أبناء المحافظة.

وعن خطة المديرية الدعوية، قال وكيل وزارة الأوقاف، إنه فور تولى المنصب وجه له وزير الأوقاف تعليمات بشأن تكثيف الدعوى داخل المساجد، وسيتم عقد ندوات تثقيفية أسبوعية فى النوادى الاجتماعية ومراكز الشباب.